Home Video News Xinhua Cina: Haleon amplia propria presenza nel Paese con nuova fabbrica a Shanghai
Cina: Haleon amplia propria presenza nel Paese con nuova fabbrica a Shanghai
L'azienda britannica Haleon, attiva nel settore della salute dei consumatori, ha annunciato venerdì che investirà quasi 600 milioni di yuan (circa 86,95 milioni di dollari) per costruire una nuova base produttiva per l'igiene orale a Shanghai, sottolineando il persistente interesse delle multinazionali per il mercato cinese della salute dei consumatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca3 (Fonte video: Xinhua)