Cina: Hainan, ottimi risultati per settore duty-free durante Festa nazionale

In occasione delle prime vacanze per la Festa nazionale dall'avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l'isola, Hainan ha continuato a registrare ampi benefici derivanti dalle sue politiche duty-free, con viaggiatori provenienti sia da luoghi vicini che da Paesi lontani che hanno potuto vivere un'esperienza di shopping di livello mondiale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)