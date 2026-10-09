Cina: Chongqing, show con droni porta in cielo trend virale del “train-eating”

La specialità numero uno da non perdere a Chongqing non è un piatto tipico, bensì un treno della metropolitana! Di recente, uno spettacolo di droni a Chongqing ha portato in cielo il trend virale del "train-eating", ovvero "mangiare i treni". Il trend è nato alla stazione di Liziba, dove turisti cinesi e internazionali si riprendono mentre fingono di "mangiare" un treno monorotaia mentre passa davanti a un edificio di 19 piani nelle vicinanze. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)