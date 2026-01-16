Cina: grande contributo allo sviluppo globale del mondo della corsa

Oltre 35.000 corridori hanno preso parte alla Maratona di Xiamen 2026, gareggiando per raggiungere i propri obiettivi personali. Un funzionario di World Athletics ha sottolineato come la Cina stia facendo passi da gigante nell'innovazione, nelle dimensioni degli eventi e nel sostegno alla partecipazione di massa nel mondo della corsa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)