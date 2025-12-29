Cina: giacimento di Xinjiang annuncia svolta in stoccaggio e utilizzo CO2

Il giacimento petrolifero dello Xinjiang, uno dei principali produttori di petrolio della Cina nord-occidentale, ha raggiunto al 28 dicembre uno stoccaggio annuale di CO2 superiore a un milione di tonnellate, segnando una svolta nell'applicazione su larga scala delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio nel Paese, ha riferito lunedì la China National Petroleum Corporation. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)