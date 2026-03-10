Cina: fiori alimentano crescente economia primaverile nell’Hunan

Le distese di fiori stanno attirando molti visitatori questa primavera a Huaihua, nella provincia centrale cinese dell'Hunan. Oltre allo spettacolo dei fiori, nuove attrazioni, come i manufatti artigianali di paglia, stanno stimolando mercati, alloggi in famiglia e ristoranti, alimentando una vivace economia primaverile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)