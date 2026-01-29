Cina: Festa primavera 2026, previsto record viaggi di passeggeri durante picco

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo quanto dichiarato giovedì dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), durante il picco di traffico in occasione della Festa di Primavera 2026, nota anche come chunyun, il numero di viaggiatori interregionali in tutta la Cina dovrebbe raggiungere il record di 9,5 miliardi.

I viaggi in auto continueranno a dominare, rappresentando circa l’80% del totale degli spostamenti, ha affermato Li Chunlin, vicedirettore della NDRC, in una conferenza stampa.

Secondo Li, i volumi di passeggeri ferroviari e dell’aviazione civile dovrebbero raggiungere rispettivamente 540 e 95 milioni, con sia la scala complessiva sia il picco del traffico giornaliero destinati a superare i livelli storici.

Il picco dei viaggi della Festa di Primavera di quest’anno durerà dal 2 febbraio al 13 marzo, per un totale di 40 giorni.

Ogni anno, durante il picco dei viaggi della Festa di Primavera, milioni di persone che lavorano, studiano o vivono lontano dalle loro città natali tornano a casa per la più importante festività tradizionale della Cina, dando vita alla più grande migrazione umana annuale del mondo.

