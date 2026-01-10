Cina: esposizione ad Harbin celebra il boom degli sport invernali

Il mercato cinese degli sport invernali è in rapida crescita e questo slancio è pienamente visibile all'Harbin International Ice and Snow Expo 2026, una fiera commerciale di tre giorni che attira oltre 300 produttori di attrezzature per sport su ghiaccio e neve provenienti da più di 20 Paesi e regioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)