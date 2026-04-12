Home Video News Xinhua Cina, esperti stranieri ispirati da innovazioni in tutela ambientale a Chongqing
Cina, esperti stranieri ispirati da innovazioni in tutela ambientale a Chongqing
Dal ripristino di piccole zone umide al monitoraggio degli uccelli con l'intelligenza artificiale attraverso il riconoscimento delle impronte vocali: le innovative soluzioni di tutela ambientale di Chongqing hanno offerto un esempio stimolante a esperti internazionali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)