Cina: esperti, nuovo piano quinquennale promuove crescita di qualità
Il 2026 segna l'inizio del periodo del 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030). In che modo la Cina continuerà a consolidare ed espandere lo slancio di crescita della propria economia e a ottenere un forte avvio per il nuovo ciclo del piano quinquennale? Che cosa significherà questo per il mondo? Ascolta le analisi degli esperti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mec (Fonte video: Xinhua)