Cina: esperti globali discutono nuove opportunità alla World Ocean Week a Xiamen

La World Ocean Week 2025 di Xiamen si è appena conclusa, dopo essersi svolta dal 6 al 12 novembre a Xiamen, nella Cina orientale. Esperti e funzionari da tutto il mondo si sono riuniti per discutere nuovi approcci per mantenere i nostri oceani in salute. Ecco cosa hanno detto. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)