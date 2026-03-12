Home Video News esteri Cina: esperti, 15mo Piano quinquennale dovrebbe rafforzare cooperazione globale
Mentre la Cina si appresta ad avviare il primo anno del periodo del suo 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), gli osservatori sostengono che priorità quali l'innovazione tecnologica, lo sviluppo verde e una maggiore apertura potrebbero creare nuove opportunità di cooperazione globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)