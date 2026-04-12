Home Video News esteri Cina, ecco come si addestrano le forze speciali di polizia
Cina, ecco come si addestrano le forze speciali di polizia
Gli agenti delle unità speciali di polizia cinesi a Kunming hanno recentemente partecipato a un’esercitazione a fuoco reale ad alto rischio, nota come “trust shooting”. L’addestramento, finalizzato a simulare scenari estremi come il combattimento a distanza ravvicinata e le operazioni di salvataggio ostaggi, mette alla prova sia la precisione operativa sia la tenuta psicologica degli agenti, evidenziando il livello di coordinamento e fiducia reciproca all’interno delle squadre. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)