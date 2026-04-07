LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Di recente, l’introduzione del primo standard internazionale al mondo per la conservazione delle pitture murali ha nuovamente avvicinato Dunhuang, in Cina, e Venezia.

Lo standard sarà sviluppato con la partecipazione di esperti provenienti da oltre dieci Paesi, tra cui Cina, Italia, Stati Uniti e Francia. Il gruppo di lavoro è stato istituito dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), dopo che è stata ufficialmente approvata una proposta relativa alla classificazione del degrado delle pitture murali.

Da tempo, le differenze negli ambienti naturali e nei contesti culturali hanno portato a una terminologia non uniforme per quanto riguarda il livello di degrado delle pitture murali nei vari Paesi, rendendo più difficili la cooperazione internazionale e l’apprendimento reciproco.

Secondo l’Accademia di Dunhuang, il nuovo standard definirà i componenti strutturali delle pitture murali e la terminologia delle forme tipiche di degrado, istituirà un quadro sistematico di classificazione e fornirà spiegazioni illustrate, offrendo un linguaggio tecnico comune per la conservazione delle pitture murali.

“Guardiamo con interesse alla collaborazione con esperti di altri Paesi per portare avanti l’elaborazione dello standard internazionale, in modo che l’esperienza dell’Accademia di Dunhuang nella conservazione delle pitture murali possa servire meglio la tutela del patrimonio culturale in tutto il mondo”, ha dichiarato Su Bomin, direttore dell’accademia ed esperto cinese del gruppo di lavoro.

L’Accademia di Dunhuang è l’istituzione responsabile della gestione delle grotte di Mogao, sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO a Dunhuang, città della provincia nord-occidentale cinese del Gansu.

Le pitture murali delle grotte sono uno dei tesori più rappresentativi del patrimonio cinese delle pitture murali. Estese su circa 45.000 metri quadrati, riflettono oltre mille anni di scambi culturali e raffigurano una vasta gamma di soggetti, tra cui la vita quotidiana nell’antica Cina, paesaggi, architettura, musica e danza.

Francesca Cappitelli, professoressa all’Università degli Studi di Milano ed esperta del gruppo di lavoro, ha affermato che i contesti di Cina e Italia sono caratterizzati da un patrimonio di pitture murali eccezionalmente ricco, ma mentre i dipinti murali italiani si trovano generalmente su muratura in chiese ed edifici storici, quelli cinesi ricorrono spesso in grotte e cavità rupestri.

Cappitelli ha inoltre osservato che entrambi i Paesi sottolineano l’importanza della conservazione preventiva, dell’uso di metodi scientifici per raccogliere quante più informazioni possibile sull’opera o sul sito prima di qualsiasi intervento, e di una forte cooperazione interdisciplinare.

“Riunire esperti provenienti da più Paesi per sviluppare uno standard internazionale per la conservazione delle pitture murali è importante”, ha dichiarato Cappitelli, aggiungendo che la collaborazione internazionale consente di mettere in comune esperienze diverse, portando a linee guida più solide, accettate a livello globale e adattabili, e contribuisce a definire un glossario internazionale per discutere principi condivisi e quadri etici.

Cappitelli ha aggiunto che non tutti i Paesi dispongono delle stesse risorse o competenze, e che questo standard internazionale può quindi fungere da riferimento per la formazione, il finanziamento e l’elaborazione delle politiche, contribuendo a elevare la qualità complessiva della conservazione a livello mondiale.

Dunhuang e Venezia sono da tempo importanti centri di scambio culturale ed entrambe ospitano ricche risorse di patrimonio culturale.

Nel 1987, le grotte di Mogao e Venezia e la sua laguna sono state entrambe iscritte nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO come siti del patrimonio culturale. Restano tra i pochi siti culturali al mondo a soddisfare tutti e sei i criteri UNESCO.

Negli ultimi anni, gli scambi tra le due parti sono proseguiti.

Nel 2017, l’Accademia di Dunhuang e istituzioni collegate hanno firmato un memorandum di cooperazione con l’Università Cà Foscari di Venezia e altri partner. Nel 2018, una mostra tenutasi a Venezia ha portato in città l’arte delle pitture murali e delle sculture dipinte di Dunhuang.

Durante la sua prima visita ai laboratori dell’accademia, Cappitelli ha affermato di essere rimasta estremamente colpita dalla disponibilità di tecnologie di monitoraggio ambientale applicate intorno alle grotte di Mogao. Ha affermato che il sistema, in grado di raccogliere dati in tempo reale, da più punti e a distanza, fornisce un forte supporto alla conservazione scientifica del sito.

“Rispetto all’Italia, la Cina beneficia di un accesso senza pari a tecnologie all’avanguardia, che consentono una conservazione preventiva altamente efficace e coerente anche in siti del patrimonio culturale vasti e complessi”, ha affermato Cappitelli.

Su ha affermato che l’Italia ha accumulato un’esperienza consolidata nella conservazione del patrimonio culturale e ha auspicato che i due Paesi approfondiscano ulteriormente la cooperazione sulla base degli scambi esistenti e contribuiscano maggiormente alla protezione del patrimonio culturale globale.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-