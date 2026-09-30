SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le rompighiaccio cinesi da ricerca Xuelong e Xuelong 2, note anche come Snow Dragon e Snow Dragon 2, sono rientrate oggi a Shanghai, nella Cina orientale, dopo quasi tre mesi di attività nell’ambito della 16esima spedizione cinese nell’Oceano Artico.

La spedizione ha portato a termine con successo compiti fondamentali, tra cui indagini e monitoraggi a tutto campo, ricerca scientifica d’avanguardia e cooperazione internazionale. Secondo il team della spedizione, sia la portata della spedizione sia il numero totale di attività svolte hanno raggiunto nuovi massimi.

Sono stati ottenuti risultati proficui in termini di nuove scoperte scientifiche, progressi teorici decisivi, test tecnologici e applicazioni delle attrezzature, fornendo un solido sostegno per approfondire la comprensione e offrire una risposta efficace al cambiamento climatico globale, e per promuovere lo sviluppo sostenibile nell’Artico.

Organizzata dal ministero delle Risorse Naturali, la spedizione è stata condotta da quattro navi: Xuelong, Xuelong 2, Jidi e Tansuo-3.

Al momento, Jidi e Tansuo-3 sono ancora impegnate nelle rispettive missioni di ricerca e il loro rientro è previsto per metà ottobre.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-