Home Video News Xinhua Cina, droni sempre più intelligenti. L’economia di bassa quota ridisegna futuro
Cina, droni sempre più intelligenti. L’economia di bassa quota ridisegna futuro
L'evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale in Cina sta trasformando l'economia a bassa quota del Paese. I droni stanno diventando sempre più intelligenti grazie all'integrazione dell'IA, una tendenza al centro della prossima Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026, in programma a Shanghai dal 17 al 20 luglio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)