A Shanghai al via la Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale

La Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale (WAIC) sta per aprire i battenti a Shanghai. Il tema è: "Partnership sull'IA per un futuro più luminoso". L'attenzione, questa volta, non è rivolta soltanto a rendere l'IA più intelligente, ma anche al modo in cui possa creare nuove opportunità e al motivo per cui la collaborazione sia altrettanto importante. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)