Cina: deputato nazionale si dedica a migliorare assistenza agli anziani

Il deputato nazionale Yang Zhensheng ha dedicato oltre due decenni della sua vita al miglioramento dell'assistenza agli anziani. Essendo il primo bambino nato dopo il terremoto del 1976 che ha devastato la sua città natale, Tangshan, Yang oggi si batte per una migliore forza lavoro assistenziale che possa garantire una vita di qualità agli anziani in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)