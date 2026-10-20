Cina: delegazione degli Emirati esplora l’ecosistema dell’innovazione nell’IA

Che cosa ha colpito gli esperti di intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti durante la loro visita in Cina? A Pechino e Shanghai, la delegazione ha potuto osservare in prima persona l'ecosistema cinese dell'innovazione nel campo dell'IA, esplorando opportunità di cooperazione nella ricerca universitaria e nelle applicazioni pratiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)