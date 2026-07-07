Cina: dal cinema all’amicizia, un legame transpacifico forgiato dai cavalli

Clayson Benally, addestratore di cavalli e artista dell'Arizona, negli Stati Uniti, ha percorso migliaia di chilometri con la sua famiglia per incontrare Julaa, una ragazza dodicenne di etnia mongola protagonista del documentario "Horse Power". Per Benally, il viaggio ha portato con sé forti emozioni, poiché si è reso conto che il loro amore condiviso per i cavalli parla un linguaggio universale che trascende le differenze culturali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)