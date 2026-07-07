Home Video News Xinhua Cina: esplorando AGIBOT, dal laboratorio alle linee di produzione
Cina: esplorando AGIBOT, dal laboratorio alle linee di produzione
I robot umanoidi non sono più semplici curiosità da laboratorio o artisti da palcoscenico. In Cina, stanno entrando a far parte delle vere linee di produzione. Seguiteci in un tour presso AGIBOT Innovation, una delle principali aziende cinesi specializzate nell'IA incarnata, per scoprire come i suoi robot umanoidi passano dal laboratorio all'impiego industriale pratico sul campo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)