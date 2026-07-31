Home Video News Xinhua Cina: dal cibo all’estetica, gli spunti culturali ispirano i vlogger stranieri
Cina: dal cibo all’estetica, gli spunti culturali ispirano i vlogger stranieri
Produzione della porcellana, servizi fotografici in Hanfu (gli storici abiti cinesi), giardini tradizionali, tintura a nodi... Dal cibo all'estetica, la Cina affascina i visitatori di tutto il mondo. Scoprite le esperienze culturali raccontate dai vlogger internazionali e lasciatevi ispirare dalla cultura cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)