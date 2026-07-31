Home Video News Xinhua Cina: da “prodotto” a “creato”, marchi locali conquistano turisti stranieri
Cina: da “prodotto” a “creato”, marchi locali conquistano turisti stranieri
Grazie alle politiche cinesi di esenzione dal visto, un numero crescente di turisti stranieri visita il Paese e alcuni marchi cinesi sono diventati tappe imperdibili dei loro itinerari. Dai prodotti per la cura della pelle alle fragranze, dalle borse alle calzature, scoprite cosa dicono gli acquirenti provenienti da tutto il mondo sui prodotti acquistati a Shanghai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)