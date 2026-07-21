Home Video News Xinhua Cina: da quadrupede a umanoide, presentato a Shanghai nuovo robot trasformabile
Cina: da quadrupede a umanoide, presentato a Shanghai nuovo robot trasformabile
L'azienda cinese di robotica PrimeBOT ha presentato una nuova creazione trasformabile alla Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 (WAIC) di Shanghai. Capace di passare dalla forma quadrupede a quella umanoide, il robot può adattare il proprio corpo a diversi compiti e ambienti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)