Cina, corsa contro il tempo dopo la colata di fango a Gyirong nello Xizang

Una corsa contro il tempo: i soccorritori cinesi stanno impiegando ogni mezzo disponibile dopo la devastante colata di fango che ha colpito il valico di Gyirong, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. La rapida colata di fango, innescata dal crollo di un ghiacciaio ad alta quota in Nepal, ha colpito Gyirong una settimana fa, causando numerose vittime e lasciando molte persone disperse. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)