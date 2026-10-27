PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il mercato cinese del turismo interno ha registrato una solida crescita sia in termini di viaggi che di spesa turistica da gennaio a settembre di quest’anno, secondo quanto dichiarato ieri dal ministero della Cultura e del Turismo (MCT).

Nei primi nove mesi del 2026 sono stati effettuati oltre 5,3 miliardi di viaggi interni, con un aumento del 6,2% su base annua, secondo i dati di un’indagine sui viaggiatori nazionali condotta dal ministero.

I residenti delle aree urbane hanno effettuato oltre 4 miliardi di viaggi, con un aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente, mentre i residenti delle aree rurali ne hanno effettuati 1,27 miliardi, segnando una crescita del 5,1%.

La spesa per il turismo interno è aumentata del 2,2% su base annua, raggiungendo i 4.950 miliardi di yuan (circa 737 miliardi di dollari) in questi nove mesi. Del totale, i residenti delle aree urbane hanno speso 4.140 miliardi di yuan, in aumento del 2,2%, mentre quelli delle aree rurali hanno speso 810 miliardi di yuan, con una crescita del 2,1%.

La Cina punta a raggiungere 8,3 miliardi di viaggi interni all’anno e una spesa turistica interna annua di 7.700 miliardi di yuan entro il 2030, secondo un piano quinquennale di sviluppo del turismo per il periodo 2026-2030 pubblicato dal MCT a luglio.

Nel 2025, il Paese ha registrato oltre 6,5 miliardi di viaggi interni, con una spesa turistica che ha raggiunto i 6.300 miliardi di yuan, stabilendo in entrambi i casi nuovi record.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-