ROMA (ITALPRESS) – Si è celebrato il 27 ottobre, a Villa Miani a Roma, il 25° anniversario della presenza in Italia di Artelia, tra i principali gruppi di ingegneria a livello mondiale. L’iniziativa, patrocinata da Remind, è un’occasione per ripercorrere un quarto di secolo di progetti e investimenti al servizio dello sviluppo della Nazione e per riflettere, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, sulle sfide future della progettazione, delle infrastrutture, dell’immobiliare allargato e della valorizzazione dei territori.

Ad aprire i lavori è stato Gabriele Scicolone, Amministratore Delegato di Artelia Italia, che ha ripercorso i 25 anni di presenza del Gruppo in Italia: «Siamo entrati in Italia nel 2001, e abbiamo attraversato questo quarto di secolo contribuendo allo sviluppo di innumerevoli progetti immobiliari ed infrastrutturali, sia in ambito pubblico sia privatò, ha commentato l’AD di Artelia Italia, Gabriele Scicolone. E ancora: ‘Da subito il nostro Gruppo ha creduto nel Paese Italia e ne abbiamo fatto uno dei punti di forza a livello internazionale, mettendo radici solide che oggi danno lavoro a oltre 700 collaboratori, ingegneri e architetti e consulenti tecnici che operano sui nostri progetti per lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza della Nazione».

E’ intervenuto successivamente Cyril Blondel, Vice Capo Missione dell’Ambasciata di Francia in Italia, che ha sottolineato il valore della cooperazione franco-italiana: «Questi accordi hanno senso solo se si realizzano in progetti concreti – ed è ciò che Artelia dimostra, attraverso la cooperazione quotidiana tra

italiani e francesi, dagli studi di progettazione ai cantieri, in una cultura comune dell’eccellenza».

Benoit Clocheret, CEO del Gruppo Artelia, ha quindi evidenziato il contributo delle persone alla crescita della società: «Desidero innanzitutto ringraziare l’Amministratore Delegato Gabriele Scicolone e il Management di Artelia Italia per l’organizzazione di questo evento, che rappresenta un modo per

testimoniare l’importanza e la continuità della nostra presenza nella Nazione e, soprattutto, per avere l’opportunità di ringraziare tutti i nostri collaboratori e dipendenti italiani, la cui dedizione e il cui impegno quotidiano sono la chiave del nostro successo in Italia».

Filippo Rean, Presidente di RX France, ha sottolineato il valore della collaborazione tra Italia e Francia e la crescita del settore dell’ingegneria: «Da italiano che vive in Francia, mi fa piacere poter testimoniare del successo di una società francese nella nostra Nazione. Questi ultimi tre anni abbiamo visto il PNRR, nuovi investimenti e una attrattività dell’Italia non pensabile fino a poco tempo fa. E anche l’ingegneria ne ha beneficiato. Società come Artelia Italia che hanno attraversato gli anni difficili, si sono trovate pronte a raccogliere le sfide del mercato».

Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce e Presidente di Remind, ha sottolineato: «La capacità di Artelia di coniugare l’ottimo con il buono rappresenta un valore distintivo. L’ottimo è l’eccellenza delle performance, la qualità della progettazione e dei risultati; il buono è l’attenzione alle persone, alle

comunità e ai territori. E’ nell’equilibrio tra queste due dimensioni che l’attività d’impresa assume un significato più profondo, contribuendo non soltanto alla crescita economica, ma anche al benessere della Nazione».

Vittorio De Pedys, Presidente di SIMEST, ha evidenziato il valore della collaborazione internazionale per la competitività del sistema produttivo: «I 25 anni di Artelia in Italia rappresentano una testimonianza concreta del valore che le competenze, l’innovazione e la collaborazione internazionale possono

generare per la crescita del nostro Paese. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare queste sinergie in nuove occasioni di crescita, facendo della qualità dei progetti e della capacità di operare sui mercati internazionali due leve strategiche per il futuro delle nostre imprese e del Sistema Italia».

Paolo Grasso, Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha richiamato l’importanza di tradurre gli investimenti in risultati concreti: «Le infrastrutture, i trasporti e l’immobiliare allargato rappresentano una leva fondamentale per la crescita e la competitività dell’Italia, ma soprattutto uno strumento per migliorare concretamente la vita dei cittadini. La sfida che abbiamo davanti è trasformare le opportunità offerte dal PNRR in risultati tangibili e duraturi, attraverso una maggiore capacità di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere».

Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio, ha posto l’accento sulla centralità della persona e sul valore strategico della progettazione: «L’esperienza internazionale di Artelia dimostra come il progettista sia oggi chiamato ad accompagnare l’intero ciclo di vita delle opere, coniugando innovazione, sostenibilità e responsabilità verso i territori. Celebrare questo anniversario significa quindi riconoscere il valore di una collaborazione capace di unire competenze, Nazioni e visioni nella consapevolezza che ogni grande progetto debba partire dalle persone e tornare alle persone».

Hanno fatto seguito testimonianze di esperienze e competenze imprenditoriali e associative.

Alessandro Cambi, Founder Partner IT’S Vision, ha evidenziato il valore della collaborazione con Artelia e l’importanza di un approccio multidisciplinare alla trasformazione urbana: «Lavoriamo con Artelia in una traiettoria europea, tra Italia e Francia, condividiamo lo stesso viaggio. E’ da lì che nasce il valore: qualità, innovazione ed evoluzione per tutto il nostro settore e per la società in cui viviamo. Una città, la

nostra società, è troppo complessa per essere letta da un solo sguardo».

Marco Mansueti, Direttore Operations di Artelia Italia, ha ripercorso i 25 anni di crescita della società, sottolineando il ruolo centrale delle persone e delle competenze: «In questi anni è cambiato profondamente il ruolo dell’ingegneria. Oggi non siamo chiamati soltanto a progettare e realizzare opere, ma ad accompagnare i nostri clienti lungo l’intero ciclo di vita degli investimenti, integrando competenze tecniche, capacità di gestione, innovazione e sostenibilità».

Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari, ha ripercorso le trasformazioni del mercato immobiliare italiano negli ultimi 25 anni, soffermandosi sulle prospettive future: «Cosa ci riservano i prossimi venticinque anni? Sicuramente un Paese invecchiato e con pochi giovani. Il passaggio

generazionale della ricchezza sarà uno dei temi centrali dei prossimi anni». Guardando all’evoluzione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture, ha inoltre evidenziato la prospettiva di una nuova stagione di sostituzione delle strutture non più adeguate alle esigenze contemporanee e di forte

sviluppo della rigenerazione urbana.

Francesca De Sanctis, Presidente di ANCE Roma – ACER, ha richiamato la necessità di un quadro normativo adeguato per favorire la trasformazione delle città: «La rigenerazione urbana è una grande opportunità per Roma, ma per trasformarla in realtà servono regole aggiornate, competenze chiare e tempi certi. Occorre una riforma organica, insieme a investimenti pubblici e privati, per migliorare la qualità urbana, rispondere alla domanda abitativa e rendere le nostre città più sostenibili e inclusive».

Lorenzo Felici, Direttore dello Sviluppo Commerciale di Artelia Italia, ha evidenziato la progressiva diversificazione delle attività della società: «Negli anni passati siamo entrati nei settori più disparati dell’ingegneria, e su alcuni siamo diventati presto leader del mercato, come nei settori dell’edilizia turistico-ricettiva, ospedaliero, dell’industria e dell’hi-tech innovativo e, con il PNRR, nei settori

infrastrutturali».

Alfredo Ingletti, Presidente di FIDIC, ha sottolineato il valore strategico della progettazione per lo sviluppo delle infrastrutture: «Come FIDIC, siamo convinti che l’ingegneria debba essere riconosciuta come un investimento strategico e non semplicemente come una fase preliminare alla realizzazione

delle opere. Il futuro delle infrastrutture dipenderà sempre più dalla nostra capacità di realizzare non soltanto opere migliori, ma soluzioni capaci di rispondere ai bisogni delle persone e delle generazioni future».

All’iniziativa hanno preso parte anche Giorgio Pieralli, Direttore Immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti,

e Moreno Maggi, fotografo, evidenziando l’importanza della centralità delle persone all’interno della cultura dell’abitare.I lavori sono stati coordinati da Alessandro Galimberti con una narrazione coinvolgente ed efficace. La celebrazione è stata inoltre impreziosita dall’esecuzione degli inni nazionali di Francia e Italia, interpretati dal soprano Lucia Rubedo. Nel corso dell’evento, Mons.Joshtrom Kureethadam ha presentato il volume ‘Dieci comandamenti verdi «Laudato sì»’, patrocinato

da Remind, e ha impartito la benedizione ai partecipanti.

A conclusione dell’evento, Paola Martinoni, Fondatrice della Fondazione Libellule Insieme, ha conferito ad Artelia Italia la pergamena di ‘Ambasciatrice per la Prevenzione dei Tumori Femminili, la Cura e la Rinascità, a testimonianza dell’importanza di coniugare l’eccellenza professionale con l’attenzione alla salute, alla prevenzione e alla centralità della persona.

-news in collaborazione con Remind –

-foto ufficio stampa Remind-

(ITALPRESS).