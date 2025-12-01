Cina: cresce cooperazione regionale contro protezionismo e per stabilità

Zhang Jun, segretario generale del Boao Forum for Asia (BFA), ha sottolineato la crescente importanza della cooperazione regionale nell'affrontare le sfide poste dall'unilateralismo e dal protezionismo, affermando che tale cooperazione può rafforzare la sicurezza, la diversità e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento, aumentando così la resilienza economica regionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)