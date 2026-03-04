Cina: cosa osservare alle “due sessioni” con inizio del nuovo piano quinquennale

Le "due sessioni" di quest'anno - le riunioni annuali del massimo organo legislativo e del massimo organo consultivo politico della Cina - si apriranno presto a Pechino. Mentre la Cina entra nell'anno inaugurale del periodo del suo 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), questi incontri serviranno sia come bilancio dei risultati passati sia come bussola strategica per guidare il futuro sviluppo del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)