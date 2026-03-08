Cina: cosa c’è dietro l’obiettivo di crescita tra 4,5% e 5% nel 2026

La Cina ha fissato per il 2026 un obiettivo di crescita economica tra il 4,5% e il 5%. Che cosa riflette? Come potrebbe il mondo cogliere le opportunità offerte da un Paese impegnato in una crescita di alta qualità? Ecco che cosa hanno da dire i legislatori nazionali e i consiglieri politici cinesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca1 (Fonte video: Xinhua)