Cina: consigliera politica dedica 20 anni a progresso tecnologia marittima

Li Ying è un'esperta cinese del settore marittimo e una consigliera politica nazionale. Con 20 anni di esperienza nella risposta alle fuoriuscite di petrolio e nei sistemi di navigazione, Li conduce ricerche dettagliate e adempie con diligenza alle sue responsabilità di consigliera politica nazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)