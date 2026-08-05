Home Video News Xinhua Cina: concerto di musica popolare tra i terrazzamenti del Guizhou
Cina: concerto di musica popolare tra i terrazzamenti del Guizhou
Immaginate di assistere a un concerto dal vivo circondati da distese di terrazzamenti. A Bijie, nella provincia del Guizhou, nel sud-ovest della Cina, un'esibizione di musica popolare ha trasformato lo straordinario paesaggio dell'antica cittadina di Shexiang in un anfiteatro naturale, fondendo melodie tradizionali e panorami mozzafiato. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)