Cina: la comunità internazionale mantiene aspettative positive sull’economia del Paese

Sia la Banca Mondiale sia la Banca Asiatica di Sviluppo hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita della Cina per il 2025. Nonostante le sfide globali, queste stime aggiornate riflettono la fiducia costante della comunità internazionale nell'economia cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)