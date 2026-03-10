Cina: come tecnologie emergenti aprono nuove vie per sviluppo carriera

Con l'ingresso della Cina nel primo anno del suo 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), le tecnologie emergenti stanno creando nuove opportunità di carriera. Clicca per scoprire come l'intelligenza incarnata e l'assistenza sanitaria basata sull'intelligenza artificiale stanno favorendo la nascita di nuovi ruoli, dalla ricerca e sviluppo alla loro applicazione nel mondo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)