Cina: Ceo tedeschi sono ottimisti su mercato e mirano a cooperazione più...

Cina: Ceo tedeschi sono ottimisti su mercato e mirano a cooperazione più forte

Gli amministratori delegati di oltre 20 aziende tedesche ieri hanno visitato Chongqing, nel sud-ovest della Cina, esplorando nuove opportunità di cooperazione e approfondendo al tempo stesso la conoscenza dell'ambiente imprenditoriale e dei punti di forza industriali della città. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)