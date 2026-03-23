Cina, centri fitness smart per anziani ridefiniscono concetto di invecchiamento

A Shanghai, i centri fitness pensati per gli anziani stanno ridefinendo il concetto di invecchiamento. Grazie ad attrezzature intelligenti, assistenza professionale e attività sociali, questi spazi comunitari aiutano gli anziani a mantenersi in salute, a rimanere in contatto con gli altri e a condurre una vita attiva. Mentre il 15esimo Piano quinquennale cinese pone l'accento sull'economia d'argento, questo modello dimostra come la tecnologia e l'assistenza possano favorire sia il benessere che la creazione di un nuovo valore sociale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca3 (Fonte video: Xinhua)