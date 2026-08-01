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Cina: ascensore sulla scogliera riduce di oltre 2 ore il tragitto degli studenti
Da tre ore ad appena 30 minuti: un ascensore di 288 metri, inaugurato di recente lungo una scogliera a Xuanwei, nella Provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, funge da "navetta tra le nuvole", trasportando gli studenti dei villaggi situati nella valle fino alle scuole in cima alla rupe. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)