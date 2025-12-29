Cina: cameraman racconta il boom degli sport invernali nello Xinjiang

Quest'inverno ha visto un aumento dell'entusiasmo per gli sport invernali nello Xinjiang, portando all'incremento della partecipazione del pubblico e dando vita a nuove professioni. Xiong Jiawei è un cameraman presso la stazione sciistica Silk Road di Urumqi. In media completa tre o quattro sessioni di ripresa al giorno e ha seguito complessivamente oltre 200 sciatori. Segui la nostra telecamera per vedere come cattura la velocità, la tecnica e l'emozione dello sci. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)