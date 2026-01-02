Cina: azienda fotovoltaico batte record efficienza, commento positivo di Musk

Un'azienda cinese produttrice di tecnologia solare ha stabilito un nuovo record mondiale nell'efficienza delle celle solari. Un post su X ha definito il risultato "incredibilmente impressionante", e Elon Musk ha risposto con un commento positivo. Il record evidenzia il rapido progresso della Cina nello sviluppo delle energie rinnovabili. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mec (Fonte video: Xinhua)