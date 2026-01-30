LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – La società cinese Chery Commercial Vehicle (CCV) istituirà la sua prima sede europea nella città britannica di Liverpool, hanno annunciato giovedì le autorità locali.
Secondo le autorità, la mossa dovrebbe rafforzare la base manifatturiera avanzata della regione urbana, così come il settore dei veicoli elettrici e a nuova energia.
La sede fungerà da hub centrale per le operazioni europee della CCV, coprendo ricerca, ingegneria, innovazione e sviluppo commerciale, secondo una dichiarazione diffusa dal Consiglio urbano di Liverpool.
Il progetto dovrebbe creare posti di lavoro ad alto valore aggiunto nei settori dell’ingegneria, dello sviluppo software, della ricerca e sviluppo e delle posizioni operative, si legge inoltre.
Il progetto rafforzerà anche la collaborazione con le istituzioni di ricerca locali e i centri di innovazione, aprendo al contempo nuove opportunità per i fornitori locali nella catena di fornitura manifatturiera, si legge infine.
