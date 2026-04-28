Cina, auto high-tech conquistano fan di uno YouTuber statunitense

Lo YouTuber statunitense Ethan Robertson ha accompagnato dei visitatori internazionali alla scoperta delle più recenti auto high-tech della Cina al salone dell'auto di Pechino. Robertson afferma che i suoi spettatori statunitensi continuano a porre una domanda: perché non possiamo comprare queste auto? Dai veicoli elettrici avanzati alle tecnologie intelligenti, le innovazioni automobilistiche cinesi stanno attirando grande attenzione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)