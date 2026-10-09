Cina: aumento di viaggi e consumi durante vacanze riflette vitalità del mercato

Dai vivaci snodi di trasporto alle affollate aree panoramiche, fino ai ristoranti con tutti i posti prenotati e ai frequentati quartieri commerciali, gli intensi flussi di viaggiatori e i vivaci consumi durante i sette giorni di vacanza per la Festa nazionale hanno evidenziato la resilienza e lo slancio dell'economia cinese legata al periodo festivo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)