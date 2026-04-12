Home Video News Xinhua Cina, Audi accelera sull’elettrico con il lancio della A6L e-tron
Cina, Audi accelera sull’elettrico con il lancio della A6L e-tron
La casa automobilistica tedesca Audi ha lanciato venerdì sul mercato cinese la A6L e-tron, una berlina di lusso completamente elettrica. Audi accelera così sulla sua offensiva nell'elettrificazione nel più grande mercato automobilistico del mondo, dove sono in forte crescita le vendite di veicoli a nuova energia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)