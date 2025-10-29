Home Video News Xinhua Cina: attiva la diga più alta al mondo per centrale idroelettrica di...
Cina: attiva la diga più alta al mondo per centrale idroelettrica di pompaggio
La diga più alta al mondo a servizio di una centrale idroelettrica di pompaggio è ora pienamente operativa nella provincia orientale cinese di Jiangsu. Con i suoi 182,3 metri di altezza, questa "batteria verde" con una capacità di 1,35 GW consentirà di risparmiare 140.000 tonnellate di carbone e di ridurre di 349.000 tonnellate le emissioni di carbonio ogni anno. (ITALPRESS/XINHUA) mec/azn/lcr (Fonte video: Xinhua)