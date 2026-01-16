Cina-ASEAN “Cooperazione contribuisce a pace, stabilità e prosperità regionali”

Nonostante un contesto globale complesso e in continua evoluzione, l'ASEAN e la Cina hanno continuato a mantenere un forte slancio di cooperazione nei settori economico, energetico, digitale e degli scambi tra i popoli, ha dichiarato il segretario generale dell'ASEAN Kao Kim Hourn. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)