Cina: APEC, mantenere aperto il commercio, trasformare l’innovazione in crescita

Mantenere aperti i mercati nonostante l'aumento delle barriere commerciali, instaurare partnership con la Cina nel settore dell'energia pulita e agevolare le attività commerciali transfrontaliere: queste sono state alcune delle priorità evidenziate dai leader presenti al Vertice dei CEO dell'APEC a Shenzhen. La Cina ha inoltre promesso un ambiente più stabile e prevedibile per le imprese internazionali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)