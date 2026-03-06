Cina, al via la produzione sperimentale di un’auto volante modulare

La società tecnologica cinese XPENG AEROHT ha raggiunto la produzione sperimentale in serie della sua auto volante, con cinque veicoli "Land Aircraft Carrier" usciti ieri dalla linea di produzione, e che hanno completato voli di prova multi-aeromobile. A piena capacità, la fabbrica può produrre un aeromobile ogni 30 minuti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)