Cina, al via il Carnevale dell’isola di Hainan

Il Carnevale 2026 dell'isola di Hainan si è aperto ufficialmente il 18 luglio a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese. La celebrazione, della durata di un mese, comprende oltre 50 eventi tematici nelle 18 città e contee dell'isola. Dalle attrazioni tropicali alla cultura locale, il carnevale invita i visitatori a scoprire l'energia e il fascino di Hainan durante tutta l'estate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)