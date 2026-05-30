Cina, al Forum BRICS elogi per manifattura intelligente

I delegati al Forum BRICS sul partenariato per la nuova rivoluzione industriale 2026 a Xiamen hanno elogiato il rapido sviluppo della Cina nella manifattura intelligente, sottolineando il suo ruolo crescente nel sostenere l'innovazione industriale e la cooperazione tecnologica tra i Paesi BRICS e il Sud globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)