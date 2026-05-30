Cina, sindaci globali sullo Huangshan con esoscheletri IA

Sul Monte Huangshan, in Cina, sindaci e rappresentanti di città di tutto il mondo hanno vissuto in prima persona il turismo intelligente: hanno camminato con esoscheletri alimentati dall'IA, scoperto la cultura locale attraverso guide digitali ed esplorato il modo in cui la tecnologia sta rendendo i siti del patrimonio più accessibili e coinvolgenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)